Оккупанты на ЗАЭС просчитывают вероятные сценарии отхода и обозначают оборудование, которое можно украсть. Фото

Российские войска, которые занимают территорию Запорожской атомной энергостанции, начали отмечать оборудование, которое намерены забрать с собой в случае отступления перед натиском контрнаступления ВСУ. Страх капитуляции не способен отнять у солдат РФ потребность в мародерстве.

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Об этом сообщили на Telegram-канале "Энергодар", где публикуют все официальные новости главного предприятия региона. Как отмечают сотрудники ЗАЭС, особое внимание захватчиков привлек Центр подготовки ремонтного и руководящего персонала ГП "НАЭК "Энергоатом".

"Это уникальный объект, где атомщики из многих стран мира на полномасштабных моделях оборудования получают редкие практические навыки, необходимые для их эксплуатации и ремонта на атомных электростанциях", – пояснили авторы публикации.

Отмечается, что средства в создание этого Центра вкладывал не только "Энергоатом" Украины, но и сам Европейский союз. Оборудование стоимостью выше 13 млн евро показалось захватчикам привлекательным и они намерены его утащить с собой при отступлении из региона.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска пытаются еще больше ограничить присутствие МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Вероятно, захватчики хотят добиться признания де-факто российского "права собственности" на ЗАЭС.

Также они планируют возобновить работу на атомном предприятии, чтобы воровать электроэнергию в РФ. В настоящее время ЗАЭС не производит электроэнергию.

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