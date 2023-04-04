В Энергодаре оккупанты похищают и пытают работников ЗАЭС – Центр национального сопротивления

В захваченном Россией Энергодаре оккупанты похищают работников Запорожской атомной электростанции для "профилактических бесед" в застенках. Они таким образом "убеждают" работников станции получать паспорта РФ.

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Об этом сообщили в "Центре национального сопротивления". Отмечается, что российские захватчики заставляют украинских специалистов заключать договор с "Росатомом".

Российские оккупанты создали "карманный" профсоюз в который принудительно загоняют всех работники станции. Условием вступления является получение российского паспорта, а всех, кто не желает этого делать, вывозят в неизвестном направлении и пытают.

Особое внимание уделяют тем, кто не заключил договор с "Росатомом".

При этом россияне не могут уволить всех работников станции за неимением соответствующих специалистов.

Напомним, ранее законный мэр Энергодара Дмитрий Орлов также сообщал, что оккупанты все чаще похищают сотрудников ЗАЭС, которые не пошли с ними на сотрудничество.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты уже даже не прячут свою военную технику на ЗАЭС: их БТРы стоят рядом с энергоблоками.

Россия не может подключить ЗАЭС к своей сети и использует ее как военную базу.

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