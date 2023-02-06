Войска РФ все чаще похищают сотрудников ЗАЭС, которые не пошли на сотрудничество, – мэр Энергодара

В захваченном Россией Энергодаре в Запорожской области оккупанты продолжают похищать сотрудников ЗАЭС. За последние несколько дней такие случаи участились.

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В первую очередь россияне похищают тех, кто не идет с ними на сотрудничество. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал законный мэр города Дмитрий Орлов в воскресенье, 5 января.

По его словам, таких похищений стало больше за последние два-три дня.

"Участились случаи похищений работников атомной станции, которые не соглашаются подписывать контракты с фейковой компанией от "Росатома", – заявил Орлов.

Он рассказал, что подписывать такие "документы" с захватчиками согласилось небольшое количество сотрудников ЗАЭС, а всех остальных на станцию не пускают. В связи с этим оккупанты столкнулись с недобором кадров.

Кандидатуры россияне ищут даже в социальных сетях. Из-за того, что работников не хватает, оккупанты не могут запустить ни один из энергоблоков. В городе, как рассказал Орлов, фактически нет отопления и горячей воды.

Он также добавил, что ЗАЭС сегодня подключена к энергосистеме Украины, однако станция не генерирует электрическую энергию, а потребляет ее.

Ранее стало известно, что российские захватчики урезали на 45% зарплаты перешедшим на ее сторону работникам Запорожской АЭС. Причиной этого оккупанты называют простой станции. Как рассказали в "Энергоатоме", россияне прямо заявили коллаборантам, что выплачивать им в таких условиях полные зарплаты нецелесообразно.

Кроме того, оккупанты лишили работников ЗАЭС отпусков, заработанных ими, когда станция находилась под контролем Украины. Согласно новым "приказам" отдохнуть им разрешат не раньше, чем через год после заключения "контракта".

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия превратила захваченную Запорожскую атомную электростанцию в военную и ремонтную базу. В настоящее время ЗАЭС не производит электроэнергию.

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