Оккупанты уже даже не прячут свою военную технику на ЗАЭС: БТРы стоят рядом с энергоблоками. Фото

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Запорожская АЭС в Энергодаре – крупнейший атомный объект Европы, находится под контролем российских захватчиков. Оккупанты разместили там свою военную технику и совершают оттуда обстрелы зная, что ВСУ не смогут стрелять в ответ из-за угрозы ядерной трагедии. И враг уже даже не прячет ее от представителей МАГАТЭ.

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Об этом пишет Telegram-канал "Энергодар". В сети обнародованы фото российской военной техники на территории Запорожской АЭС.

Как видно из кадров, оккупанты демонстративно выставили военные бронированные машины, грузовики, БТРы прямо рядом с энергоблоками. Учитывая такой цинизм, они совершенно не беспокоятся о том, что технику зафиксируют Генеральный директор и эксперты Международного агентства по атомной энергии.

А гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, посетившему ЗАЭС в среду, 29 марта, оккупанты заявили, что это "вынужденная мера".

По лживым словам захватчиков, они вынуждены защищать ЗАЭС "от украинских ДРГ", якобы пытавшихся устроить "взрывы" на территории станции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во второй раз побывал на Запорожской АЭС. Его визит длился всего несколько часов. После этого Гросси вернулся на подконтрольную Украине территорию вместе с экспертами постоянной миссии агентства. Они все это время находились на ЗАЭС, а 29 марта произошла ротация.

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