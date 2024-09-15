Министр обороны Дании призвал Запад покупать украинское оружие

Производить оружие в Украине гораздо дешевле, чем делать это на Западе или тем более покупать его. Также дешевле поддерживать работоспособность военной техники в своей стране, чем делать это за границей.

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Учитывая это, Дания призывает европейские государства финансировать производство оружия на территории Украины. Такое заявление сделал министр обороны страны Трольс Лунд Поульсен на форуме Ялтинской европейской стратегии ( YES ).

Поульсен также отметил, что вооруженные силы Украины уже получили 18 артиллерийских установок "Богдана", производство которых украинскими производителями профинансировала Дания.

Глава оборонного ведомства посетил Украину в марте 2024 года. Тогда основным запросом было увеличение производства оружия – ракет, дронов и артиллерии.

"Это было первое соглашение, которое мы заключили. В июле мы подали заказ на производство 18 артиллерийских систем "Богдана", а в эти выходные их уже передали украинским Вооруженным силам", – сказал Поульсен.

САУ "Богдана" – это украинская самоходная артиллерийская установка (САУ) с калибром пушки 155 мм, соответствующая стандартам НАТО.

Первый прототип "Богданы" был построен в 2018 году на шасси КрАЗ-63221, серийно гаубица производится с 2023 года в нескольких вариантах на шасси МАЗ-6317 и Tatra 815-7. На декабрь 2023 года было изготовлено около 30 серийных образцов с темпом производства до шести единиц в месяц.

Экипаж САУ состоит из пяти человек, установка развивает скорость 80 км/ч, максимальная дальность ее действия – 60 км активно-реактивным снарядом и до 42 км – осколочно-фугасным. Темп огня – 3-6 выстрелов в минуту (с отправителем снарядов).

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что отечественный военно-промышленный комплекс продолжает активно работать с тем, чтобы обеспечить потребности нашей армии. В частности, сейчас хорошо налажено производство самоходных артиллерийских установок "Богдана".