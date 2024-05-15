Министр обороны Швеции назвал условие, при котором будет возможна отправка войск в Украину

Пока Швеция не планирует присылать своих военных в Украину. Но рассмотрение таких вариантов не исключается, если они будут предложены новыми союзниками скандинавской страны по НАТО.

"Насколько я понимаю, среди стран НАТО не было единой позиции на парижском саммите. Нет никакого конкретного предложения по этому поводу здесь и сейчас. Если появится конкретное предложение, мы можем рассмотреть его", – цитирует Breaking Defense слова министра обороны Швеции Пола Йонсона.

Более того, Швеция считает себя "тылом линии фронта в НАТО", хотя и соглашается – РФ является реальной угрозой, и "она достаточно близка".

"У вас есть прифронтовые государства, и Швеция сейчас не является линией фронта в НАТО. Финляндия – это линия фронта, поэтому мы – часть тыла. Но и это важно, потому что это действительно слишком близко, чтобы (боевые действия) не повлияли на нас" , – отметил контр-адмирал Йенс Никвист, заместитель начальника штаба обороны Швеции.

Никвист добавил, что в водах Балтии наблюдается увеличение как союзников НАТО, так и российских кораблей. По его словам, в Швеции "хорошо осознают, что российские подлодки есть всегда в Балтии" и несут соответствующую угрозу.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Швеции приняло решение выделить 28 миллионов евро в поддержку обороноспособности Украины, которая продолжает бороться с полномасштабным вторжением России. Из указанной суммы 18 миллионов евро передадут коалициям в рамках Контактной группы по обороне Украины, а 10 миллионов евро направят в фонд НАТО для Украины.

Также в Швеции не исключили, что могут передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot. Стокгольм также предоставит Киеву другие системы ПВО, которые помогут "закрыть небо" над нашим государством.

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