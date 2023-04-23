Минкульт создал комиссию для проверки Почаевской лавры: что известно

Министерство культуры и информационной политики проверит использование УПЦ МП объектов Почаевской лавры. Для этого была создана специальная комиссия.

Видео дня

Такая же проверка будет проводиться и на территории Черниговского заповедника. Об этом в эфире телемарафона заявил глава ведомства Александр Ткаченко.

По его словам, работа комиссии в самой православной святыне Волыни только начинается. Он говорит, что там ситуация другая по сравнению с Киево-Печерской лаврой.

"Есть Кременецкий заповедник, а есть Почаевская лавра. Есть отношения между ними. В одном из храмов Кременецкого заповедника прекратился срок соглашения об использовании", – отметил министр.

Он добавил, что в настоящее время в местном суде рассматривается дело о том, почему представителей Минкульта не допускают в этот храм.

В то же время, комиссия планирует проверять не только Почаевскую лавру, но и национальный архитектурно-исторический заповедник "Чернигов древний". Ткаченко подчеркнул, что там уже приостановлены действия соглашений по использованию УПЦ МП некоторых объектов на его территории.

Напомним: ранее в УПЦ МП проигнорировали требования нацзаповедника и вывезли мощи трех святых из черниговского Троицкого собора. В течение многих лет священники московского патриархата использовали этот религиозный объект, однако не имели права вывозить какие-либо ценности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине идет процесс перехода церквей от УПЦ МП в ПЦУ, однако далеко не все священники московского патриархата хотят переходить в поместную церковь. В то же время многие украинцы, судя по опросам, считают переход необходимым, а вместе с ним призывают выгнать московских попов из храмов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!