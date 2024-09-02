Минобороны допустило к поставке в ВСУ отечественный бронетранспортер 'Хорунжий': что о нем известно. Фото

Министерство обороны Украины одобрило поставки в Вооруженные силы нового бронетранспортера "Хорунжий", который является модернизированной версией советского БТР-60. Этот бронетранспортер, разработанный украинскими инженерами, получил значительные улучшения, что делает его надежным и современным боевым транспортным средством.

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Об этом сообщила пресс-служба МОУ. Корпус "Хорунжого" изготовлен из высококачественной финской стали, что значительно улучшает баллистическую защиту машины без увеличения ее массы.

Лобная броня способна выдержать выстрелы из крупнокалиберного пулемета с расстояния 10 метров, а весь корпус защищен от пуль калибра 7.62 мм со стальным сердечником. Также в бронетранспортере предусмотрена противоминная защита – конструкция днища и специальные сиденья защищают экипаж от взрывных устройств мощностью до 6 кг тротила.

Существенные изменения затронули и силовую установку: вместо двух 90-сильных бензиновых двигателей в "Хорунжем" установлен 330-сильный дизельный двигатель, позволяющий машине развивать скорость более 80 км/ч. Запас хода бронетранспортера также увеличен – теперь он превышает 500 км.

Новый "Хорунжий" имеет современную эргономику, удобство десантирования через кормовую часть и электронику, включающую системы видеообзора и кондиционирования. Благодаря возможности автономной работы от генератора машина может функционировать даже при выключенном двигателе.

В контексте вооружения бронетранспортер оснащается боевым модулем с пулеметом калибра 14.5 мм или пушкой калибра 30х113 мм.

Кроме того, "Хорунжий" имеет модульную конструкцию, позволяющую использовать его в шести различных вариациях, включая санитарно-эвакуационную, командно-штабную и самоходную минометную машину.

Благодаря новой форме корпуса и увеличенной высоте, Хоронжий стал более просторным и безопасным для экипажа, а также способным адаптироваться к различным боевым задачам.

Напомним, силы обороны Украины получат беспилотные многоцелевые транспортеры BoarTAC отечественного производства, которые могут работать на линии фронта. Министерство обороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию эту роботизированную технику.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее оборонное ведомство кодифицировало и допустило к использованию новый пехотный реактивный огнемет украинского производства. Оружие было разработано специалистами одного из учреждений сектора ОПК.

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