Минобороны ФРГ: Украина может использовать переданное Германией оружие по собственному усмотрению

Немецкое оружие, которое получили Силы обороны Украины, становится украинским. Оно может быть использовано так, как Киев считает нужным и правильным.

В то же время дальнобойные ракеты – это другой политический вопрос. Об этом заявил спикер министерства обороны ФРГ Арно Коллац на брифинге 12 августа.

Комментируя наступление в Курской области России, представитель немецкой власти указал: вопросов к законности операции здесь нет, ведь международное право предусматривает возможность ради защиты собственного государства ведения военных действий на территории страны-агрессора.

То есть, операция на Курщине не предполагает каких-либо специальных условий использования оружия, предоставленного Бундесвером.

"После того, как оружие из Германии было передано в распоряжение Украины, оно уже принадлежит Украине, это – украинское оружие… Нет никаких препятствий, так что Украина свободна в выборе возможностей", – сказал он.

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В свою очередь Вольфганг Бюхнер, заместитель представителя Федерального правительства, не стал давать оценку ситуации на Курщине. Военная обстановка изменчива, с места событий поступают "противоречивые и кое-где намеренно сфальсифицированные новости", заявил он.

По словам Бюхнера, это очень тайная операция, "подготовленная без обратной связи".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Глава оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер отметил: наступление на Курскую область показало населению РФ, что кремлевский диктатор Владимир Путин не контролирует ситуацию.

– Также он добавил, что операция под Курском "идет лучше, чем ожидалось", и это "повод поговорить о большем количестве Leopard 2".

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