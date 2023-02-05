Минобороны показало элитное подразделение украинского флота. Видео

В рядах защитников Украины есть элитные подразделения, которые выполняют секретные задания командования. Их работа даже через годы будет скрыта от общественности.

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Об этом рассказали в Центральной телерадиостудии Министерства обороны Украины. Пресс-служба ведомства также обнародовала кадры службы элитного подразделения украинского флота (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Военные корреспонденты Минобороны пообещали вскоре показать, чем живут воины этого подразделения.

"Среди тех, кто защищает главную гавань украинского флота есть те, кого обычно не видят. Они выполняют задачи, которые даже через годы будут скрыты от общественности под грифом секретности", – рассказали журналисты Военного телевидения Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, офицер запаса ВСУ назвал главные условия для освобождения Крыма. По его словам, в первую очередь необходимо уничтожить Керченский мост и Черноморский флот РФ.