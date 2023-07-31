Минобороны полностью выполнило заказ Генштаба на дроны для ВСУ, – Маляр

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что ее ведомство полностью выполнил заказ Генштаба ВСУ по дронам военного назначения. Это не один тип беспилотников, и подавляющее большинство из них сконструированы и собраны украинскими производителями.

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Как указала чиновница в эфире телемарафона UA Разом, за время войны Минобороны создало вполне благоприятные условия для "технологического прорыва". Производители без излишней бюрократии проходят все проверки и испытания, чтобы запустить конвейер.

"Мы максимально настолько сократили, что даже для стандартов НАТО это еще более сокращенные сроки. И сегодня круглосуточно эта система работает", – подчеркнула Маляр.

Она обозначила, что Генеральный штаб получил всю беспилотную технику, которая была заказана для проведения контрнаступательной операции. Все контракты заключены, и все БПлА работают на фронте против захватчиков.

"Однако важно указать, что среди дронов очень высокий процент потерь, поэтому необходимо их постоянное пополнение в большом количестве", – резюмировала представительница оборонного ведомства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Минобороны приняло на вооружение 28 различных боевых беспилотниов, произведенных в "Укроборонпроме". Этот перечень включает 9 моделей дронов-камикадзе, из которых 3 являются самолетными, а также 6 моделей FPV-дронов.

Также по словам бывшей спикера оборонного предприятия, Украина снабжала вооружением Силы обороны, противостоявших врагу в первые месяцы после полномасштабного вторжения России. А в мае 2023 года количество изготовленных "Укроборонпромом" снарядов советских калибров превзошло объемы всех в 2022.

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