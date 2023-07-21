'Заключены контракты на серийное производство 10 моделей БпЛА': в Минобороны ответили на критику по дронам

Министерство обороны Украины реагирует на появившуюся информацию о том, что оно, якобы, не приобретало у компании "Укроборонпром" ни одного дрона-камикадзе с момента начала полномасштабной войны. В ответ на эти утверждения ведомство сообщает, что уже приняло на вооружение 28 различных моделей беспилотных летательных аппаратов отечественного производства.

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Об этом заявили в пресс-службе Минобороны. Ведомство отмечает, что следующие БПЛА можно принимать в эксплуатацию только после их испытания и определения потребностей Генштаба.

С 22 февраля 2022 года Министерство обороны Украины успешно внедрило в свои вооружения 28 различных моделей беспилотных летательных аппаратов разного типа, произведенных в Украине. Этот перечень включает 9 моделей дронов-камикадзе, из которых 3 являются самолетными, а также 6 моделей FPV-дронов.

Помимо этого, в рамках закупок, осуществленных Министерством обороны, в Вооруженных силах Украины уже действует несколько тысяч беспилотных летательных аппаратов и дронов.

"Развитие украинского производства вооружения и военной техники, в частности разведывательных, ударных дронов, дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов является приоритетом для Минобороны", – говорится в сообщении.

Согласно заявлению Министерства обороны, осенью 2022 года ведомство внесло упрощения в процедуры для изобретателей и производителей вооружения и техники. Благодаря этим изменениям удалось существенно сократить сроки принятия нового вооружения и техники на вооружение Вооруженных сил Украины с обычных 2 лет до всего 3-5 недель.

Кроме того, Министерство обороны Украины заключило соглашения с некоторыми отечественными компаниями на серийное производство 10 моделей беспилотных летательных аппаратов. Ведомство подчеркнуло, что согласно текущим правилам, существует запрет на заключение контрактов по приобретению несуществующих серийных моделей, и все закупки осуществляются исходя из реальных потребностей, выявленных Генеральным штабом.

По состоянию на 20 июля 2023 года, Министерство обороны Украины получило два предложения от предприятий, которые ранее были частью концерна "Укроборонпром" и после его реорганизации стали известны как АО "Украинская оборонная промышленность".

"Сейчас завершены испытания единственного дрона-камикадзе, разработчиком которого является одно из предприятий АО "Украинская оборонная промышленность". На данный момент проходит процедура допуска к эксплуатации. После ее окончания и определения потребностей Генштаба в этом беспилотнике будет приниматься решение о его покупке для ВСУ", – подытожили в ведомстве.

Напомним, что менеджер проектов "Укроборонпрома" Олег Болдырев, более известный как Мартин Брест, неожиданно раскрыл детали относительно производства дронов на государственных предприятиях, входящих в состав уже бывшего госконцерна, преобразованного в акционерное общество.

По его словам, ни одного дрона от предприятий "Укроборонпрома" не было заказано. То есть ни о каком серийном производстве дронов на предприятиях этой организации речь не идет. Именно такое сообщение он оставил в комментариях к посту в Facebook украинского журналиста Александра Суркова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины используют на фронте сверхдешевые одноразовые грузовые дроны Precision Payload Delivery System (PPDS). Эти БПЛА производятся австралийской компанией SYPAQ для обеспечения логистических задач в труднодоступных местах.

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