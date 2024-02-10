Минобороны позволило ВСУ вести электронные журналы учета: что это изменит

Министерство обороны Украины разрешило военным подразделениям вести электронные журналы для учета воинского имущества. Таким образом ведомство хочет "избавляться от лишних бумаг в армии".

Об этом сообщает Минобороны. Речь идет не только об учетных регистрах, но и вспомогательных документах.

Министерство сосчитало: в среднем командир роты тратит 50-80% рабочего времени сугубо на бюрократию, а "учет имущества является одним из наиболее объемных бюрократических процессов". Однако, чтобы отказаться от лишней бумаги, все равно нужна бумага.

Во-первых, для перехода на электронный учет начальникам воинских частей следует издать приказ об использовании электронных реестров. Во-вторых, все первоначальные документы – накладные, требования, акты, аттестаты и т.п. – остаются в бумажной форме. "Они подтверждают осуществление хозяйственных операций и могут потребоваться при проверках или служебных расследованиях", – пояснили в министерстве.

Кроме того, при переходе на электронный учет вести бумажные журналы и дублировать информацию запрещено.

Для ведения электронного учета Минобороны предлагает программу SAP, автоматизированную систему управления оборонными ресурсами. "Это ведущая логистическая система в мире, которой пользуются 28 стран НАТО", – рассказали в Минобороны.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Рустем Умеров уже провел первое рабочее совещание с новоназначенным главнокомандующим ВСУ. На нем обсуждался детальный план действий украинской армии на 2024 год. По словам Умерова, Минобороны ждет новых решений, которые должны "создать стратегическое преимущество завтра".

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