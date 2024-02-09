Умеров провел первое совещание с главнокомандующим Сырским: обсудили детальный план действий ВСУ на год

Министр обороны Рустем Умеров провел первое рабочее совещание с новоназначенным главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским. На нем обсуждался детальный план действий украинской армии на 2024 год. По словам Умерова, Минобороны ждет новых решений, которые должны "создать стратегическое преимущество завтра".

Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба Минобороны. "Чрезвычайно важный вопрос – налаживание системы логистики и своевременное удовлетворение военных необходимыми потребностями. Фокус – на действенную систему ротаций и отдыха подразделений", – заявил Умеров.

Также на совещании речь шла о повышении качества обучения, обеспечении учебных центров, подготовке новых инструкторов и учете современного опыта.

Отдельное внимание было уделено новому роду сил ВСУ – Силам беспилотных систем.

"Мы ожидаем новых решений, обобщения опыта. И главное – технические задачи по разработке новых образцов. Тех, кто создаст нам стратегическое преимущество завтра. Спасибо генерал-полковнику за содержательное совещание!" – подытожил Умеров.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 февраля Зеленский уволил Залужного и назначил новым главнокомандующим ВСУ Сырского.

По словам Зеленского, 2024 год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в основе обороны.

Глава государства озвучил ожидания от нового главкома – это разработка детального плана действий ВСУ на 2024 год, справедливое перераспределение западного оружия между боевыми бригадами, решение проблем с логистикой, знание фронта каждым генералом, пересмотр численности в штабах, эффективная система ротаций, обученные солдаты и назначение командующего Сил беспилотных систем.

9 февраля Сырский сделал первое заявление в должности главнокомандующего. В частности, он заверил, что главной ценностью были и есть жизни украинских воинов.

Залужный после своей отставки был награжден званием Героя Украины. Момент награждения получился эмоциональным: президент и генерал дважды крепко обнялись при вручении ордена "Золотая звезда".

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