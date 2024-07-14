Минобороны: ВВК обязательна только по повестке, при обновлении данных в ТЦК не требуется

При обновлении данных в Резерв+, ТЦК или ЦНАПе прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) не требуется. Это необходимо сделать только после получения повестки.

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В Минобороны развенчали фейк, который сегодня распространял ряд Telegram-каналов. Там отмечают, что нормы закона об обновлении военно-учетных данных и предусмотренных законодательством штрафов были "некорректно трактованы".

В ведомстве подчеркнули, что в связи с распространением неточной информации о штрафах за обновление данных без прохождения военно-врачебной комиссии Министерство обороны Украины разъясняет:

– Законодательством Украины предусмотрены отдельные виды воинской обязанности, в частности обновление данных и прохождение медицинского осмотра для определения степени пригодности к прохождению военной службы.

– Министерство обороны подчеркивает, что при обновлении данных прохождение военно-врачебной комиссии не требуется. Прохождение ВВК необходимо только после получения повестки на прохождение военно-врачебной комиссии.

"Законом предусмотрено, что обновление данных гражданами – это отдельный вид воинской обязанности. Кроме того, в статье 21 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации предусмотрена отдельная обязанность граждан – прохождение медицинского осмотра для определения степени пригодности к прохождению военной службы", – отметил директор Департамента кадровой политики Минобороны Марк Андрусяк.

Напомним, ранее в ТЦК объяснили, как можно избежать штрафа, если не обновил данные до 16 июля.

Также сообщалось, что будет, если не обновить данные до указанной даты и почему, по мнению юристов, игнорирование требования не спасет от мобилизации, а лишь создаст дополнительные проблемы.