Повестка придет так или иначе: адвокат объяснил, почему глупо не обновлять данные до 17 июля

Военнообязанные, которые до 17 июля не обновят свои военно-учетные данные, все равно могут получить повестку. Ее пришлют по месту регистрации, которое было указано ранее.

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Однако вдобавок к ней таким гражданам угрожает еще и штраф. Об этом рассказал адвокат Олег Мыцык в эфире телеканала "Киев24".

По словам Мыцыка, необновление данных военнообязанного от получения повестки не защитит. Просто вдобавок к ней он получит еще и штраф.

Он пояснил, что 17 июня были внесены изменения в постановление Кабинета министров №560, расписывающие способ отправки повесток. По словам Мыцыка, тогда "государство проявило себя, в законе этого не было".

"То есть если гражданин обновил данные, он повестку получил по месту, которое указал при обновлении. Если он не обновил данные, то повестка придет по задекларированному месту. То есть лицо все равно одинаково получит повестку. И люди, которые по каким-то соображениям не хотят обновить данные, имеющие новое административное правонарушение, за которое получат штраф", – пояснил Мыцык.

Обновить свои военно-учетные данные военнообязанные должны до 16 июля включительно.

Напомним, ранее в ТЦК объяснили, как можно избежать штрафа, если не обновил данные до 16 июля.

Также сообщалось, что будет, если не обновить данные до указанной даты.