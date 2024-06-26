Минобороны закупает для ВСУ пластиковые китайские фляги втрое дороже рыночных цен – СМИ

Министерство обороны закупает для ВСУ специальные пластиковые армейские фляги, но они по меньшей мере втрое дороже рыночных цен. Агентство "Государственный оператор тыла", созданное по предложению Офиса поддержки изменений Минобороны в декабре прошлого года, уже потратило более 54 млн грн на приобретение 153 тыс. армейских фляг.

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То есть одна фляга стоила 355 грн. Но, как говорится в расследовании NGL.media, такие же фляги продают по 120 грн. Более того, можно найти их аналоги по 72 грн за штуку.

Первые две закупки флаг пытались провести в январе и апреле, но они были отменены из-за отсутствия актов соответствия технической спецификации Минобороны. После этого Агентство заключило прямое соглашение с ООО "Колтрейн" и общая стоимость сделки составила 35,5 млн. грн.

В ГОТ пояснили, что предложенная "Колтрейн" цена была ниже, чем в других компаниях.

В июне Агентство заключило еще одно соглашение, уже с ООО "Суперформ", на 53 тыс. фляг почти за 18,8 млн грн. То есть только на гривну дешевле, чем в случае с "Контрейном" – 354 грн. против 355 грн.

NGL.media нашла в розницу аналогичные американские фляги по 120 грн (самое дешевое предложение – и снова речь о рознице – 72 грн). Именно по таким флягам Минобороны Украины и создало собственный стандарт фляги.

"Очевидные отличия – полупрозрачный пластик и надпись "Собственность ВСУ, не для продажи", менее очевидные – немного другая резьба на крышке и петля-держатель", – отметили расследователи и показали обе фляги.

Фляги, которые закупает Минобороны, только условно можно назвать украинскими, "заказывают их все равно в Китае". Обе компании, с которыми ГОТ заключило сделки, не имеют собственного производства. Причем заказывают они фляги у одного и того же производителя – Taizhou Huangyan Sigg Mold Co.

Это довольно известное предприятие, и найти его продукцию в сетевых маркетах Alibaba не сложно. Более того, на Alibaba эти фляги с надписью "Собственность ВСУ, не для продажи" продают с 2018 года по 3,85 доллара. есть по 154 грн за штуку. Такие же фляги, но без надписей, фирма продает на Alibaba по 2,5 доллара – 100 грн.

Расследователи NGL.media после ряда экспериментов с заказами на Alibaba таких фляг у разных производителей, пришли к выводу, что чистая прибыль "Колтрейн" по заказу Минобороны составила не менее 20 млн грн. В "Суперформ", учитывая меньшую партию, заработали всего 10 млн грн. В обоих случаях маржа составляет около 200%, считают журналисты.

Как сообщал OBOZ.UA уже, есть около 30 уголовных производств по растрате средств при построении фортификаций в Украине. Об этом рассказал секретарь парламентской ВСК по вопросам фортификаций и закупки БПЛА Михаил Бондар после первого же заседания комиссии.

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