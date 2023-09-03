Минус 17 складов БК и 18 баз врага: оккупантам устроили мощный сезон 'бавовны'. Карта ударов

Воины Сил обороны устроили россиянам на временно захваченных ими украинских территориях мощный сезон "бавовны". За две последние недели у врага стало на 17 складов с боеприпасами меньше.

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Кроме того, было уничтожено 18 баз и штабов оккупационных российских войск. Карту "демилитаризации" армии России опубликовали на канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, украинские военные устроили взрывы во всех временно захваченных регионах Украины – на Запорожье, Херсонщине, Донетчине, Луганщине и в Крыму:

– Пологовский район, Запорожская область – минус 6 БК;

– Токмак (район), Запорожская область – 3 попадания в базирование и 3 БК;

– Черноморский район, Крым – попадание в базирование;

– Каховский район, Херсонская область – 3 попадания в базироваление;

– Симферопольский район, Крым – попадание в базирование;

– Макеевка, Донецкая область – попадание в базирование;

– Сватовский район, Луганская область – минус база и склад ГСМ;

– Херсонский район – 3 попадания в базирование, минус БК;

– Горловка, Донецкая область – попадание в базирование;

– Бахмутский район, Донецкая область – минус 4 БК, попадание в базирование;

– Скадовский район, Херсонская область – минус БК;

– Генический район, Херсонская область – попадание в базирование;

– Бердянский район, Запорожская область – попадание в базирование, минус 2 БК.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 30 августа взрывы прогремели сразу в нескольких регионах РФ: Псковской, Брянской, Калужской, Орловской, Рязанской, Тульской и Московской областях. Россияне были в ярости от утверждений МО РФ об "эффективной работе" ПВО. Особенно шокировал россиян фейерверк на псковском военном аэродроме, в результате которого были уничтожены сразу несколько бортов.

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