Минус 25 ''вагнеровцев'' в одной траншее: в ВСУ показали, как уничтожают оккупантов на Соледарском направлении. Видео

Артиллеристы 45-й отдельной артиллерийской бригады ударом уничтожили 25 наемников ЧВК "Вагнер" на Соледарском направлении. Они нанесли удар по окопу, где сосредоточились оккупанты.

Видео дня

Навести артиллерию на врага помогла аэроразведка 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Видео прицельного удара опубликовали в Telegram-канале Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (чтобы его пересмотреть, доскролльте новость до конца).

"45 ОАБр: Соледарское направление, 25 уничтоженных "вагнеровцев" в одной траншее! Спасибо за глаза Эдельвейсам (10 отдельной горно-штурмовой бригаде)", – отмечено в описании к видео.

В траншее, обнаруженной аэроразведчиками, украинские воины насчитали по меньшей мере 35 российских оккупантов. Поскольку они прятались там очень концентрированно, удары украинских артиллеристов стоили жизни 25 из них.

На странице 45-й ОАБр видео с прицельным ударом появилось 7 января. "За Украину пора убивать", – отметили артиллеристы и добавили, что артиллерия бригады "на самом горячем направлении эффективно и эффектно досрочно заканчивает контракты российских наемников".

Напомним, накануне ВСУ ликвидировали 870 оккупантов в сутки. В общей сложности, по данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля 2022 года уничтожено уже 116 950 захватчиков.

16 января враг также потерял 3 танка, 7 единиц автомобильной техники, 11 ББМ, 3 РСЗО и 5 артиллерийских систем.