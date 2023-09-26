Минус 59 оккупантов, 4 склада БК и 38 единиц техники: озвучены потери РФ на Таврическом направлении

Воины Сил обороны Украины продолжают работу по освобождению захваченных Россией территорий на Таврическом направлении фронта. За сутки позиции защитников Украины были атакованы оккупационными войсками 19 раз, однако украинским бойцам удалось ликвидировать как минимум 59 захватчиков.

Об этом на своем канале в Telegram по итогам понедельника, 25 сентября, написал бригадный генерал Александр Тарнавский, который является командующим оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".

Кроме того, враг совершил 21 авиаудар и почти 700 обстрелов позиций украинской армии. Не смотря на это, как отметил Тарнавский, на Таврическом направлении продолжается работа Сил обороны.

Потери армии страны-агрессора в живой силе за день составили 176 человек – украинские силы ликвидировали 59 оккупантов, еще 117 получили ранения.

Кроме того, у врага стало меньше на 38 единиц военной техники, четыре склада с боеприпасами и еще два важных объекта.

В частности оккупанты не досчитались одного танка, семи боевых бронированных машин, шести артиллерийских систем и минометов, двух РСЗО, одного СПГ, 18 БПЛА, одной единицы автомобильной техники и двух единиц специальной техники.

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Ранее спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сказал, что на этом участке фронта в Украине оккупанты продолжают укреплять свои позиции, создавая оборонительные рубежи и устанавливая минные поля. Вооруженные силы Украины продолжают успешно отражать атаки противника в районах Авдеевки и Марьинки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тарнавский рассказал, что украинские войска прорвали линию обороны российских захватчиков в Вербовом на Запорожье. Наши защитники продолжают двигаться вперед, хоть и не так быстро, "как в фильмах о Второй мировой войне".

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