Минус 6 "Гербер" и 7 "Молний": пограничники показали, как с помощью перехватчиков уничтожают вражеские дроны. Видео

Каждый день украинские воины уничтожают вражеские цели и технику противника. Особую опасность в этом плане представляют российские беспилотники, в частности "Гербера" и "Молния".

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С помощью зенитных дронов 15-й мобильный пограничный отряд "Сталевий кордон" уничтожил 13 вражеских БПЛА. Эффектные кадры публикует пресс-служба ГПСУ.

"Операторы дронов-перехватчиков 15 мобильного пограничного отряда "Стальная граница" уничтожили тринадцать вражеских беспилотников – шесть "Гербер" и семь "Молний". Перехватчики подтверждают высокую эффективность в защите украинского неба", – говорится в сообщении.

О каких целях идет речь

"Гербера" – это российский беспилотный летательный аппарат, который используется врагом в военных действиях против Украины. Этот дрон представляет собой упрощенную и более дешевую версию иранского дрона-камикадзе Shahed-136, известного в России под названием "Герань-2".

Главные истории дня

Корпус "Герберы" изготовлен из пенопласта, что делает его легким и относительно дешевым в производстве. Внутренние компоненты дрона размещены в корпусе из фанеры.

В то же время "Молния" представляет собой барражирующий боеприпас с электродвигателем, изготовленный из дешевых и легких материалов. Оккупанты используют для производства этих беспилотников самую дешевую китайскую электронику. Корпуса изготовлены из фанеры, шпона, пенопласта и 18-миллиметровых алюминиевых труб. Собрать такой аппарат можно за пару часов.

Напомним, российские войска активизировались на Южно-Слобожанском направлении в зоне ответственности бригады "Гарт". После неудачных штурмов противник изменил тактику и начал искать новые участки для прорыва.

Как писал OBOZ.UA, ранее на Южно-Слобожанском направлении украинские защитники поразили три важные цели противника. Среди них — танк и пушка.

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