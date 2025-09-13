Минус авто, укрытия и средства наблюдения: пограничники Черниговского отряда существенно усложнили координацию действий врага. Видео

Военные Вооруженных сил Украины не прекращают наносить врагу ощутимые потери по всей линии фронта. На этот раз результативной работой отличились пограничники Черниговского отряда.

Они поразили транспорт и средства связи оккупантов. Видео обнародовали в Telegram-канале ГПСУ.

Что известно

Украинские бойцы нанесли ряд ударов по позициям захватчиков, что значительно снизило координацию его действий.

"В течение недели пограничники Черниговского отряда уничтожили авто, укрытия и средства наблюдения и связи врага", – говорится в сообщении.

Вследствие подобных атак, у россиян ослабляются возможности оперативно согласовывать действия собственных подразделений и усложняется планирование дальнейших атак.

Напомним, недавно на Донбассе морские пехотинцы осуществили операции, в результате которых были поражены логистика и укрытия российских оккупантов. Благодаря комплексам БПЛА и точным ударам наших дронщиков уничтожены машины, мототранспорт и пушка россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе в оккупированном Мелитополе ВСУ уничтожили склад боеприпасов и личный состав россиян, переброшенных на Запорожское направление. Операцию осуществило Главное управление разведки Минобороны Украины. Взрывы прогремели в пункте дислокации военных РФ на территории промзоны.

