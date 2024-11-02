Минус десятки оккупантов и техника: ВСУ нанесли меткие удары с РСЗО HIMARS и ATACMS по оккупантам на Херсонщине и Донетчине

Украинские военнослужащие нанесли меткие удары по скоплению российских оккупационных войск. Для огневого поражения защитники применили реактивные системы залпового огня HIMARS.

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Кроме того, во время ликвидации оккупантов были использованы баллистические ракеты ATACMS. Об этом сообщает Telegram-канал "Досье шпиона".

В районе временно оккупированного Скадовска Херсонской области украинские войска 30 октября нанесли удар по месту расположения одного из подразделений 104-го десантно-штурмового полка 76 ДШД ВДВ РФ (в/ч 32515, Псковская область). Удар был нанесен двумя ракетами из РСЗО HIMARS.

В результате огневого поражения 11 российских военных были уничтожены, еще 14 получили ранения.

Кроме того, в районе населенного пункта Моспино Донецкой области был нанесен удар по расчёту ЗРК С-300/400. Вражеская цель была поражена 1 ноября.

В ходе атаки бойцы ВСУ применили 6 баллистических ракет ATACMS, из которых 3 якобы было сбито. Вследствие удара ликвидировано двое военнослужащих армии РФ, еще 12 были ранены. Информация относительно поражения техники уточняется.

Напомним, на временно оккупированной территории Запорожской области зафиксирована передислокацию российских захватчиков. Подразделения 76-й ДШД начали перемещения после ударов Сил обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, воины ГУР МО продолжают истреблять российских оккупантов и технику вражеской армии. В частности, отличные результаты в "денацификации" врага демонстрируют пилоты fpv-дронов, догоняющих россиян даже там, где те точно не ожидают удара.

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