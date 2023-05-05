Минус два склада БК и рота солдат: в ВСУ рассказали о больших потерях захватчиков на Таврическом направлении

Вражеские войска накануне, 4 мая, провели 18 атак на позиции сил обороны на Таврическом направлении, все они оказались безуспешными. Также россияне совершили почти пол тысячи обстрелов в сутки.

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Украинские воины дали врагу достойный ответ, взорвав два вражеских склада боеприпасов, ликвидировав или повредив 21 единицу техники и отправив в госпитали или в могилы около роты личного состава российских войск. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

Российские войска изо всех сил пытаются продвинуться вперед на Авдеевском и Марьинском направлениях, накануне они совершили почти 20 безуспешных атак.

"Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях. Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск. За прошедшие сутки враг 18 раз атаковал наши позиции. Успеха не имел. Применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, враг обстреливает позиции наших подразделений и населенные пункты, граничащие с линией столкновения. Для корректировки огня артиллерии противник использует БПЛА", – отметил Тарнавский.

По словам генерала, накануне россияне на Таврическом направлении совершили по меньшей мере 468 обстрелов. В ответ Силы обороны Украины выполнили 762 огневые задачи как в рамках контрбатарейной борьбы, так и в ходе отработки по ранее выявленным целям.

И результаты работы украинских воинов захватчики хорошо почувствовали.

"Потери врага убитыми и ранеными составили больше роты. Уничтожена и повреждена 21 единица вооружения и военной техники противника. В частности, 1 танк, 2 БМП, 3 единицы реактивной системы залпового огня 9К58 Поле-21", самоходная артиллерийская установка 2С1 Гвоздика", автоматизированная станция постановки помех Р330Ж "Житель" и другая инженерная и автомобильная техника. Также были уничтожены 2 склада боеприпасов врага", – рассказал Тарнавский.

Напомним, утром 5 мая в Генштабе обнародовали потери, которые российские войска понесли в течение предыдущих суток. Так, по данным ГШ, Силы обороны 4 мая ликвидировали еще 620 оккупантов и уничтожили 80 единиц техники врага.

Общие безвозвратные потери врага в живой силе достигли 193 210 россиян.