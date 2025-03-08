Минус два тепловоза: в ГУР рассказали об удачных операциях в Воронеже и Московской области. Видео

Сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины в ночь на 6 марта провели спецоперацию в Воронеже. В результате этой операции был выведен из строя тепловоз, осуществлявший перевозки вооружения и военной техники из военных предприятий РФ на оккупированные территории Украины.

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До того еще один тепловоз был уничтожен в Московской области. Об этом сообщили источники OBOZ.UA в ГУР.

Так, по данным источников в военной разведке, в ночь с 5 на 6 марта в Воронеже в результате специальных мероприятий ГУР был выведен из строя тепловоз, осуществлявший логистику вооружения и военной техники с военных предприятий РФ. Впоследствии они поступали на оккупированную территорию Украины.

Еще одну успешную диверсию агенты ГУР МОУ совершили в ночь на 19 февраля в Московской области. В депо Орехово-Зуевского городского округа был совершен поджог очередного российского тепловоза. Детали этой операции источники на данный момент не раскрыли, однако передали видео, сделанное агентами ГУР на месте событий.

Напомним, ранее в ГУР показали, как наводят ужас на оккупантов на Покровском направлении. Там недавно очень эффективно отработали операторы дронов военной разведки. Удары по врагу они наносили ночью, чем нагнали ужас на захватчиков, а также отминусовали немало техники оккупантов и ликвидировали живую силу вражеского войска.

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