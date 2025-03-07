'Как злые духи, появляются ниоткуда': в ГУР показали, как наводят ужас на оккупантов на Покровском направлении. Видео

Военные Вооруженных сил Украины не прекращают наносить урон врагу по всей линии фронта. На этот раз операторы дронов на Покровском направлении отминусовали немало техники оккупантов и ликвидировали их живую силу.

Видео дня

Кадры результативной работы были обнародованы в Telegram-канале Главного управления разведки. Удачную охоту наши бойцы проводили в ночное время суток.

"Мастера FPV из группы "Cobalt" на Покровском направлении наводят ужас на российских оккупантов: как злые духи Донбасса, появляются ниоткуда ночью, расплавляют вражеский металл, заставляют московитов бросаться врассыпную – спасения не будет", – говорится в сообщении.

На видео можно увидеть прямые попадания дронов по танку, бронемашинам, обычному авто и даже мотоциклу противника. Боевая работа украинских разведчиков направлена на перерезание фронтовой логистики россиян.

Напомним, наши защитники на Покровском направлении уже более двух месяцев успешно сдерживают наступательные действия российских солдат. Несмотря на постоянные штурмы, оккупантам не удается добиться значительных продвижений. В частности, враг активно привлекает бронированную технику, которую украинские бойцы эффективно обезвреживают.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на утро, 7 марта, ВСУ за прошлые сутки уничтожили в боях 209 единиц военной техники и вооружение оккупационной армии России. Также ликвидировали и ранили около 1150 захватчиков. С начала полномасштабного вторжения агрессор потерял на украинской земле около 882 950 живой силы.

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