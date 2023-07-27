Минус две роты оккупантов: ВСУ дали врагу "по зубам" на Таврическом направлении
За прошедшие сутки российские оккупационные войска на Таврическом направлении 15 раз атаковали украинские позиции. Силы обороны успешно противостояли врагу, благодаря чему его потери убитыми и ранеными составили более двух рот.
О ситуации сообщили в Facebook Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления. Также благодаря результативным действиям наших бойцов уничтожены 15 единиц вооружения и военной техники противника.
Всего подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1288 огневых задач.
В пресс-центре уточнили, что на Таврическом направлении враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях, а также отмечается ведением активной обороны на Новопавловском, Времевском и Ореховском направлениях.
В частности, на Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе города Авдеевка.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка.
На Запорожском направлении противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение.
Напомним: Силы обороны на Таврическом направлении регулярно прореживают войска оккупантов. Накануне также сообщалось об уничтожении двух рот российских захватчиков, а также "демилитаризации" техники и складов врага.
Речь шла об утилизации 13 единиц вооружения и военной техники, в частности вертолета "Ка-52", РЭБ "Борисоглебск", БПЛА "Орлан-10" и т.д.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– на Лимано-Купянском направлении 25 июля была обезврежена почти сотня вражеских военных: 24 ликвидированы и 70 ранены. Еще один захватчик попал в плен;
– на Бахмутском направлении благодаря успешным операциям ВСУ ежедневные потери противника приближаются к уровню, зарегистрированному во время штурма Бахмута со стороны наемников ЧВК "Вагнер". Украинские военные накануне уничтожили там 2 САУ "Гвоздика", 4 склада, 3 БпЛА и один дрон-камикадзе.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!