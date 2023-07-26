Уничтожены две роты оккупантов, техника и склады врага: ВСУ выбивают захватчиков на Таврическом направлении
Вооруженные силы Украины продолжают успешное контрнаступление на Таврическом направлении. Силы обороны за прошедшие сутки уничтожили две роты российских оккупантов.
Также была "демилитаризована" техника и склады врага. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.
"На Таврическом направлении Силы обороны системно выбивают врага и имеют определенный успех, закрепляются на достигнутых рубежах. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты", – говорится в сообщении.
Отмечается, что за последние сутки было уничтожено 13 единиц вооружения и военной техники российских захватчиков. В частности, речь идет о вертолете "Ка-52", РЭБ "Борисоглебск", БпЛА "Орлан-10" и т.д.
Также было уничтожено Р/З ВВТ из ГСМ три склада врага.
"Армия работает. Слава Украине!" – резюмировал Тарнавский.
Следует отметить, по данным Генштаба, Вооруженные силы Украины отразили атаки российских оккупантов под Бахмутом и Авдеевкой в Донецкой области. В то же время, украинские защитники продолжают наступать на юге нашего государства.
Как писал OBOZREVATEL:
– Ранее Анна Маляр заявила, что в учебники войдет ряд достижений наших Сил обороны. В частности, то, что украинские силы наступают в условиях, когда у врага больше оружия и личного состава.
– Командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что в нашей армии сформировалось новое поколение офицеров и командиров, не обремененных советскими традициями.
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