Уничтожены две роты оккупантов, техника и склады врага: ВСУ выбивают захватчиков на Таврическом направлении

Вооруженные силы Украины продолжают успешное контрнаступление на Таврическом направлении. Силы обороны за прошедшие сутки уничтожили две роты российских оккупантов.

Видео дня

Также была "демилитаризована" техника и склады врага. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

"На Таврическом направлении Силы обороны системно выбивают врага и имеют определенный успех, закрепляются на достигнутых рубежах. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты", – говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки было уничтожено 13 единиц вооружения и военной техники российских захватчиков. В частности, речь идет о вертолете "Ка-52", РЭБ "Борисоглебск", БпЛА "Орлан-10" и т.д.

Также было уничтожено Р/З ВВТ из ГСМ три склада врага.

"Армия работает. Слава Украине!" – резюмировал Тарнавский.

Следует отметить, по данным Генштаба, Вооруженные силы Украины отразили атаки российских оккупантов под Бахмутом и Авдеевкой в Донецкой области. В то же время, украинские защитники продолжают наступать на юге нашего государства.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее Анна Маляр заявила, что в учебники войдет ряд достижений наших Сил обороны. В частности, то, что украинские силы наступают в условиях, когда у врага больше оружия и личного состава.

– Командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что в нашей армии сформировалось новое поколение офицеров и командиров, не обремененных советскими традициями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!