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Уничтожены две роты оккупантов, техника и склады врага: ВСУ выбивают захватчиков на Таврическом направлении

Ольга Ганюкова
War
1 минута
1,4 т.
Уничтожены две роты оккупантов, техника и склады врага: ВСУ выбивают захватчиков на Таврическом направлении

Вооруженные силы Украины продолжают успешное контрнаступление на Таврическом направлении. Силы обороны за прошедшие сутки уничтожили две роты российских оккупантов.

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Также была "демилитаризована" техника и склады врага. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

"На Таврическом направлении Силы обороны системно выбивают врага и имеют определенный успех, закрепляются на достигнутых рубежах. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты", – говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки было уничтожено 13 единиц вооружения и военной техники российских захватчиков. В частности, речь идет о вертолете "Ка-52", РЭБ "Борисоглебск", БпЛА "Орлан-10" и т.д.

Также было уничтожено Р/З ВВТ из ГСМ три склада врага.

"Армия работает. Слава Украине!" – резюмировал Тарнавский.

Уничтожены две роты оккупантов, техника и склады врага: ВСУ выбивают захватчиков на Таврическом направлении

Следует отметить, по данным Генштаба, Вооруженные силы Украины отразили атаки российских оккупантов под Бахмутом и Авдеевкой в Донецкой области. В то же время, украинские защитники продолжают наступать на юге нашего государства.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее Анна Маляр заявила, что в учебники войдет ряд достижений наших Сил обороны. В частности, то, что украинские силы наступают в условиях, когда у врага больше оружия и личного состава.

– Командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что в нашей армии сформировалось новое поколение офицеров и командиров, не обремененных советскими традициями.

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