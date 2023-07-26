Минус почти сотня оккупантов и вражеский склад БК: в ВСУ рассказали о ситуации на Лимано-Купянском направлении. Карта

На Лимано-Купянском направлении, где российские захватчики пытаются идти вперед, 25 июля прошло более спокойно, чем 24-е. Почти сотня вражеских военных больше не сможет продолжать боевые действия, поскольку Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали 24 и ранили 70 оккупантов.

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Еще один захватчик попал в плен. Об этом в среду, 26 июля, в эфире телеканала FREEДОМ сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

За прошедшие сутки (25 июля) враг на этом направлении предпринял два штурма южнее Дибровы.

Сейчас Лимано-Купянское направление – лидер по артиллерийскому огню противника. Российская армия за сутки совершила 682 обстрела из всех видов артиллерии и минометов, а также шесть авиационных налетов, сообщил представитель ВСУ.

Среди потерь войск РФ – полевой склад боеприпасов. Также наши воины подбили и уничтожили танк оккупантов, две БМД, три миномета, противотанковую артиллерийскую установку "Рапира", автоматический гранатомет АГС-17, четыре дрона-камикадзе "Ланцет".

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее СтратКом ВСУ показал видео, как в Луганской области ударный дрон наших защитников за $500 и боеприпас за 3000 гривен уничтожили российский танк стоимостью $2,2 миллиона.

– 25 июля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал видео с работой нашего "Гиацинта" на одном из самых сложных направлений.

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