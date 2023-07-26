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Минус почти сотня оккупантов и вражеский склад БК: в ВСУ рассказали о ситуации на Лимано-Купянском направлении. Карта

Дарья Дурова
War
2 минуты
2,8 т.
Защитники Украины держат оборону

На Лимано-Купянском направлении, где российские захватчики пытаются идти вперед, 25 июля прошло более спокойно, чем 24-е. Почти сотня вражеских военных больше не сможет продолжать боевые действия, поскольку Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали 24 и ранили 70 оккупантов.

Видео дня

Еще один захватчик попал в плен. Об этом в среду, 26 июля, в эфире телеканала FREEДОМ сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Включение Череватого в прямой эфир

За прошедшие сутки (25 июля) враг на этом направлении предпринял два штурма южнее Дибровы.

Диброва Луганской области на карте

Сейчас Лимано-Купянское направление – лидер по артиллерийскому огню противника. Российская армия за сутки совершила 682 обстрела из всех видов артиллерии и минометов, а также шесть авиационных налетов, сообщил представитель ВСУ.

Среди потерь войск РФ – полевой склад боеприпасов. Также наши воины подбили и уничтожили танк оккупантов, две БМД, три миномета, противотанковую артиллерийскую установку "Рапира", автоматический гранатомет АГС-17, четыре дрона-камикадзе "Ланцет".

Карта боевых действий. Харьковская и Луганская области

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее СтратКом ВСУ показал видео, как в Луганской области ударный дрон наших защитников за $500 и боеприпас за 3000 гривен уничтожили российский танк стоимостью $2,2 миллиона.

– 25 июля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал видео с работой нашего "Гиацинта" на одном из самых сложных направлений.

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