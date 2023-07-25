Артиллерийские дуэли идут постоянно: Залужный показал видео с работой 'Гиацинта' на одном из самых сложных направлений. Видео

Украинские артиллеристы продолжают наносить урон оккупантам и прикрывать в боях пехоту ВСУ. Так в опытных руках украинских защитников эффективно работает и старое советское оружие.

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Так, воины 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка показали в работе пушку "Гиацинт". Видео с военными, отрабатывающими по позициям врага на одном из самых сложных направлений, выложил в сеть главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, генерал Валерий Залужный.

"Есть такой хороший лозунг: "Пот артиллериста бережет кровь пехоты". И это действительно так. Мы стараемся прилагать максимум усилий, чтобы как можно лучше поддерживать в боях наших пехотинцев", – рассказал командир артиллерийской батареи.

Он также отметил, что, несмотря на то, что гаубицы не новые, однако в умелых руках украинской артиллерии, они достаточно эффективно работают по позициям врага.

"Все зависит от экипажа, от людей работающих с оружием", – добавил командир батареи.

Гиацинт – это советская прицепная пушка калибром 152 мм. Она имеет дальность стрельбы 28,5 км с использованием осколочно-фугасных снарядов и до 33,5 км с активно-реактивными боеприпасами.

Напомним, что у российских оккупационных войск нет откуда подтянуть ресурсы на левобережье Херсонской области. В связи с этим захватчики испытывают существенный "снарядный голод". Вооруженные силы Украины держат под огневым контролем все логистические маршруты противника.

Также ранее бывший командующий войсками США в Европе Бен Годжес объяснил, почему контрнаступление ВСУ идет медленно. Американский генерал подчеркнул, что украинские военные преуспевают, несмотря на то, что идут в атаку без превосходства в небе.