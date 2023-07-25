Оккупанты чувствуют существенный 'снарядный голод': Гуменюк рассказала о ситуации на левобережье Херсонщины

Российские оккупационные войска не должны откуда подтянуть ресурсы на левобережье Херсонской области. В этой связи захватчики испытывают существенный "снарядный голод".

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Такое заявление сделала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Эспрессо".

По ее словам, Вооруженные силы Украины держат под огневым контролем все логистические маршруты врага.

"Россияне испытывают существенный "снарядный голод" на левобережье. Уже нет места, откуда врагу подтянуть ресурсы. Огневой контроль над логистическими маршрутами – это тоже существенное препятствие для того, чтобы быстренько подтянуть для себя потерянные боеприпасы", – сказала Гуменюк.

Она добавила, что на прошлой неделе работа украинских защитников по пунктам боевых поставок противника была достаточно результативной. В результате были уничтожены пять складов с боеприпасами. Теперь же враг стал меньше использовать крупнокалиберную артиллерию.

"Из-за этого враг действительно сейчас испытывает недостаток снарядов. Мы видим, что оккупанты стали реже использовать крупнокалиберную артиллерию. Они сейчас пытаются перекрывать это минометным огнем и РСЗО. За минувшую ночь мы уничтожили еще одну крупнокалиберную вражескую пушку и две диверсионные лодки с группами, которые пытались маневрировать между островами", – резюмировала Гуменюк.

Следует отметить, что украинские защитники готовятся к наступательным действиям на Херсонском направлении. В настоящее время Силы обороны проводят разведку и отрабатывают тылы российских оккупационных войск.

Напомним, ранее бывший командующий войсками США в Европе Бен Годжес объяснил, почему контрнаступление ВСУ идет медленно. Американский генерал подчеркнул, что украинские военные преуспевают, несмотря на то, что идут в атаку без превосходства в небе.

Кроме того, оккупанты заменяли поля, по которым теперь трудно пройти защитникам.

О минных полях как одной из главных проблем, стоящих перед украинскими войсками, заявил и командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский.