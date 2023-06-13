Минус еще один генерал: ВСУ на Запорожье ликвидировали начштаба 35-й армии РФ Сергея Горячева. Фото

"Вторая армия мира" продолжает терять высокопоставленных военных. В Запорожской области Вооруженные силы Украины ликвидировали генерал-майора Сергей Горячева.

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Он был "демобилизован" в результате ракетного удара. Об этом сообщили в российских Telegram-каналах в ночь на вторник, 13 июня.

"По мнению представителей командования ОГВ (с), армия потеряла сегодня одного из самых ярких и эффективных военачальников, сочетавшего в себе высочайший профессионализм с личным мужеством", – писали российские "военкоры".

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