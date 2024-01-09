Минус гаубицы, РСЗО и РЛС: ВСУ мощно ударили по оккупантам из HIMARS. Яркое видео

Воины Сил обороны Украины продолжают наносить значительные потери российским оккупационным войскам, уничтожая как живую силу, так и дорогостоящую военную технику и вооружение врага. Наши защитники показали, как они ударили по захватчикам из американской реактивной артиллерийской системы M142 HIMARS.

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Кадры работы по врагу распространили в Telegram-канале "Оперативний ЗСУ". На каком направлении фронта было нанесено поражение оккупантам, не уточняется.

В результате работы HIMARS по позициям войск РФ противник понес болезненные потери, среди которых были гаубицы, РСЗО и РЛС.

С помощью HIMARS воины ВСУ уничтожили:

– гаубицу;

– автомобильную технику с боекомплектом;

– САУ 2С4 "Тюльпан";

– РЗСВ "Торнадо-С";

– вражеский пункт связи;

– радиолокационную станцию (РЛС).

Как сообщал OBOZ.UA, воины Сил специальных операций Вооруженных сил Украины вместе со 140-м отдельным разведывательным батальоном Сил обороны нанесли болезненную потерю российским оккупантам, уничтожив их новейшую контрбатарейную радиолокационную станцию 1К148 "Ястреб-АВ". Этот комплекс артиллерийской разведки был ликвидирован на юге Украины.

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