Минус 11 артсистем и 1260 оккупантов: названы потери армии РФ за сутки

Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали и ранили в боевых столкновениях около 1260 российских оккупантов. На сегодня общие потери личного состава армии РФ в войне составляют 670 190.

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Защитники также уничтожили еще примерно 91 единицу военной техники и вооружения врага. Данные по состоянию на 14 октября озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне наши воины сожгли 19 боевых бронированных машин (всего 17 895), 11 артиллерийских систем (19 421) и четыре танка (8975) захватчиков.

В небе было сбито 17 российских БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 17 009). Также обезврежено 38 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 26 622), две – спецтехники (3437).

С начала полномасштабной войны Силы обороны уничтожили 2619 крылатых ракет, 1231 РСЗО, 978 средств ПВО, 369 самолетов, 328 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку оккупационной армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 октября оккупационные войска РФ потеряли истребитель-бомбардировщик Су-34, когда тот сбрасывал бомбы на прифронтовые населенные пункты в Украине. Российские пропагандисты предположили, что их самолет мог сбить истребитель F-16.

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