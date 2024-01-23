Минус один: защитники Украины с помощью дрона уничтожили российский танк на Лиманском направлении. Видео

Украинские защитники продолжают ликвидировать оккупантов и вражескую технику на фронте. В этот раз защитники продемонстрировали кадры уничтожения российского танка.

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Соответствующее видео появилось в распоряжении OBOZ.UA. Украинские бойцы уничтожили вражескую технику с помощью дрона на Лиманском направлении.

По врагу отработала рота ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБАК) 63-й отдельной механизированной бригады.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники продемонстрировали точное уничтожение вражеского автомобиля на юге. оккупанты пытались замаскировать его, однако FPV-дрон защитников выиграл "игру в прятки".

Как сообщал OBOZ.UA, на Таврическом направлении ВСУ уничтожили мощный российский самоходный миномет 2С4 "Тюльпан", которым кафиры пытались разбить украинские укрепления. В общей сложности враг потерял там 97 единиц техники, а также склад боеприпасов и "важный объект", сообщил генерал Тарнавский.

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