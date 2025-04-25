Минус 1170 оккупантов и 72 артсистемы: озвучены потери армии РФ за сутки

Силы обороны Украины в течение боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили 1170 российских оккупантов. А в общем на украинской земле обезвредили уже 946 500 живой силы армии РФ.

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Накануне защитники также отминусовали у захватчиков 408 единиц военной техники и вооружения. Обновленные данные о потерях врага по состоянию на 25 апреля озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне во время массированной атаки защитники сбили 48 российских крылатых ракет (всего 3196). Также были обезврежены 119 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня (33 779).

Военные уничтожили 72 артиллерийские системы (всех 26 895), три танка (10 703), три боевые бронированные машины (22 315), три РСЗО (1372) оккупационных сил.

Кроме этого, бойцы сожгли 151 единицу российской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 45 906).

С начала войны Силы обороны уничтожили 3860 единиц спецтехники, 370 самолетов, 335 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала 2025 года армия РФ потеряла в войне против Украины почти 155 тысяч солдат. Такую статистику привел главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, отметив, что защитники ежедневно уничтожают врага по всей линии фронта.

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