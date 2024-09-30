Минус 1250 окупантов и по 27 ББМ и артсистем: озвучены потери армии РФ за сутки

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили на земле и в небе 167 единиц военной техники и вооружения оккупационных войск России. Также ряды вражеской армии проредили еще на 1250 солдат и офицеров.

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Общие потери живой силы ВС РФ в полномасштабный войне против нашей страны составляют уже 653 060 ликвидированными и ранеными. Обновленные данные 30 сентября озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне воины отличили 27 артиллерийских систем (всего 18 822) и 27 боевых бронированных машин (17 503), пять танков (8874) и одно средство ПВО (963) оккупантов.

В небе было сбито 38 российских БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 16 224). В металлолом защитники превратили еще 53 единицы вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 25 548), 16 – спецтехники (3313).

С начала полномасштабной войны Силы обороны уничтожили 2610 крылатых ракет, 1204 РСЗО, 369 самолетов, 328 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку российских войск.

Как сообщал OBOZ.UA, защитник Украины из бригады "Кара-Даг" Нацгвардии уничтожил российский танк одним выстрелом из ПТРК Javelin. Вражескую бронетехнику он поразил на Покровском направлении фронта.

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