Минус 1240 оккупантов, 27 ББМ и самолет: озвучены потери войск РФ за сутки

В боях на фронте за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали и ранили по меньшей мере 1240 российских оккупантов. Так, общее количество "демилитаризованной" на нашей земле живой силы врага достигло 498 940.

Также бойцы уничтожили еще 159 единиц вооружения и военной техники армии РФ. Обновленные по состоянию на 24 мая данные об этом озвучил Генеральный штаб ВСУ.

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