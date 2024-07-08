Минус самолет и 1200 оккупантов: озвучены потери врага за сутки

Силы обороны Украины за сутки боев на фронте ликвидировали и ранили около 1200 военнослужащих оккупационной российской армии. Также уничтожили 174 единицы ее военной техники и вооружения, в частности очередной самолет.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Согласно данным на 8 июля, потери живой силы ВС РФ на нашей земле уже достигают 552 190 убитыми и ранеными.

Накануне защитники сожгли 40 боевых бронированных машин (всего 15685), 29 артиллерийских систем (14966), 16 танков (8171), одно средство ПВО (880) захватчиков.

Был уничтожен еще один вражеский самолет (всего 361): воины-зенитчики 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко 7 июля на Донетчине приземлили очередной российский штурмовик Су-25.

В небе бойцы сбили также 31 беспилотник оперативно-тактического уровня (всех 11 893) и одну крылатую ракету (2353), в металлолом превратили еще 47 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 20 150) и восемь – спецтехники (2503) оккупантов.

Кроме этого, за время полномасштабной войны уничтожено 1115 РСЗО, 326 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку войск РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины с помощью дронов поразили российскую 203-мм САУ 2С7 "Пион" в Белгородской области РФ. С этого вооружения враг обстреливал Харьковщину.

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