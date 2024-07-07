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В Донецкой области зенитчики сбили вражеский Су-25: первые подробности
Воины-зенитчики 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко приземлили в Донецкой области очередной штурмовик Су-25 российских оккупантов. Вражеский борт обстреливал позиции подразделений Сил обороны, а теперь догорает в степях украинского Донбасса.
О новой потере кремлевских захватчиков сообщили на официальном Telegram-канале ОВСУ "Хортица". Зенитчики "демилитаризовали" вражеский борт на Покровском направлении.
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