В Донецкой области зенитчики сбили вражеский Су-25: первые подробности

Воины-зенитчики 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко приземлили в Донецкой области очередной штурмовик Су-25 российских оккупантов. Вражеский борт обстреливал позиции подразделений Сил обороны, а теперь догорает в степях украинского Донбасса.

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О новой потере кремлевских захватчиков сообщили на официальном Telegram-канале ОВСУ "Хортица". Зенитчики "демилитаризовали" вражеский борт на Покровском направлении.

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