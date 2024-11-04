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Потери личного состава ВС РФ в Украине достигли 700 тысяч: ВСУ отминусовали еще 1300 оккупантов

Марина Лисничук
War
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Потери личного состава ВС РФ в Украине достигли 700 тысяч: ВСУ отминусовали еще 1300 оккупантов

Силы обороны Украины за прошедшие сутки превратили в металлолом 235 единиц военной техники и вооружения оккупационной армии РР. Во время боев обезвредили около 1300 захватчиков.

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В общем на нашей земле положили уже примерно 700 390 личного состава российских войск (убитыми и ранеными). Обновленные по состоянию на 4 ноября данные о потерях врага сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили в небе 93 российских беспилотника оперативно-тактического уровня (всего 18 280).

Потери личного состава ВС РФ в Украине достигли 700 тысяч: ВСУ отминусовали еще 1300 оккупантов

Воины сожгли 35 артиллерийских систем (всех 20 121), 15 боевых бронированных машин (18 538), 11 танков (9193), одну РСЗО (1245) войск РФ.

Кроме этого, бойцы уничтожили 77 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 28 237), три – специальной техники (3587).

С начала полномасштабной войны Силы обороны также лишили врага 994 средств ПВО, сбили 2629 крылатых ракет, 369 самолетов, 329 вертолетов, потопили 28 кораблей/катеров и подлодку агрессора.

Потери личного состава ВС РФ в Украине достигли 700 тысяч: ВСУ отминусовали еще 1300 оккупантов

Как сообщал OBOZ.UA, в течение прошедшей недели Россия потеряла на фронте в Украине более 10 тыс. своих солдат. За это время украинские воины уничтожили 1550 единиц военной техники и вооружения вражеской армии.

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