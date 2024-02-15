Минус 950 оккупантов, 54 артсистемы и корабль: Генштаб озвучил потери врага за сутки

Защитники Украины во время боев на фронте 14 февраля ликвидировали 950 военнослужащих российской армии. Так, в общем с начала полномасштабного вторжения на украинской земле положили уже 399 090 оккупантов.

Также за сутки наши воины уничтожили 174 единицы военной техники и вооружения захватчиков. Обновленные данные о потерях врага озвучил Генеральный штаб ВСУ.

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