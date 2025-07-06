Минус самолет, два танка и 1180 оккупантов: в Генштабе озвучили потери РФ за сутки

Подразделения Сил обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 386 единиц военной техники и вооружения армии РФ. Ее личный состав защитники проредили еще примерно на 1180 захватчиков – от солдат до офицеров.

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По состоянию на 6 июля общие потери живой силы агрессора в войне против нашей страны достигают 1 026 440 оккупантов (убитыми и ранеными). Обновленные данные озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники отминусовали один российский самолет (всего 421), сбили на фронте 216 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня (43 825).

Также воины обезвредили 39 артиллерийских систем (всех 29 960), три боевые бронированные машины (22 956), два танка (10 992), две РСЗО (1430), одно средство ПВО (1192), а еще сожгли 104 единицы автомобильной техники и автоцистерн (54 252) оккупационной армии РФ.

Кроме этого, всего с начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили 3925 единиц спецтехники, 3439 крылатых ракет, 340 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку российских войск.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Нацгвардии установили новый рекорд по дальности точного поражения вражеской техники. Из САУ Zuzana 2 защитники уничтожили российскую 152-мм пушку с расстояния 25 км до цели.

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