Минус 1260 оккупантов, самолет и 42 БПЛА: Генштаб озвучил потери РФ за сутки

Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили в боях 1260 российских оккупантов. Так, ныне количество "демилитаризованной" на нашей земле живой силы армии РФ достигает 482 290.

Накануне защитники также пополнили список вражеских потерь 170 единицами вооружения и военной техники. Обновленные данные по состоянию на 12 мая озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что украинские воины уничтожили еще 30 артиллерийских систем (всего 12 472), 22 боевые бронированные машины (14 375), пять танков (7454), две РСЗО (1066) и одно средство ПВО (797) российских сил.

Зенитчики 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко в субботу сбили российский штурмовик Су-25. Ныне на счету ВСУ уже 350 сбитых вражеских самолетов (примечательно, что предыдущий борт тоже приземлили воины 110-й и это был такой же Су-25).

Также защитники накануне обезвредили в небе крылатую ракету (всех 2194) и 42 беспилотника оперативно-тактического уровня (9910) ВС РФ.

В металлолом бойцы превратили еще 64 единицы автомобильной техники и автоцистерн (в общем 16 819) и две – спецтехники (2042) оккупантов.

Кроме этого, за время войны уничтожены 325 вертолетов, 26 кораблей/катеров и подлодка российской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, воины 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ ликвидировали пехоту и бронетехнику армии РФ. По скоплению вражеской живой силы защитники ударили FPV-дронами.

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