Отминусовано уже 960 тысяч окупантов: свежие потери РФ

За прошедшие сутки 6 мая украинские военнослужащие ликвидировали еще 1270 российских оккупантов. Также были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

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С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 960 тыс. человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В течение суток были уничтожены 14 танков, 3 боевых бронированных машины и 71 артиллерийская система. Общие потери врага составляют 10780 танков, 22419 ББМ и 27502 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1378 единиц реактивных систем залпового огня и 1155 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 372 самолетов, 335 вертолетов и 35266 БПЛА. С начала войны силы противовоздушной обороны уничтожили 3197 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 47484 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3873 – специальной техники.

Напомним, Силы обороны Украины нанесли удар из HIMARS по месту сосредоточения штурмовой роты оккупантов в районе поселка Мирное Ореховского района Запорожской области. В результате ликвидированы 22 захватчика, в том числе трое офицеров.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 мая в ГУР информировали, что впервые в мире ударом с морского дрона был уничтожен боевой самолет. Удар нанесли воины спецподразделения Group 13 в Черном море вблизи Новороссийска, ликвидировав штурмовик Су-30.

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