ВСУ отминусовали более тысячи оккупантов и сотни вражеских БПЛА: данные Генштаба на 19 сентября

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1 150 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе достигли 1 млн 99 тыс. 530 человек.

Ликвидировано также вражескую технику и вооружение. Обновленные данные по потерям РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии накануне, 18 сентября, украинские воины уничтожили 1 боевую бронированную машину (всего уничтожено 23 278), 17 артиллерийских систем (32 896), 1 средство ПВО (1 218) и 1 РСЗО (1 492).

Потерял враг также 211 БПЛА оперативно-тактического уровня (60 680), 44 единицы автомобильной техники и автоцистерн (62 044).

Также за время полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине в целом 11 191 танк, 422 самолета, 341 вертолет, 28 кораблей, одну подводную лодку, 3 968 единиц спецтехники и 3 718 крылатых ракет.

Напомним, бойцы спецподразделения ГУР "Артан" продемонстрировали кадры работы по "выжиганию" оккупантов с помощью FPV-дронов. В результате их точных попаданий российские захватчики остались без важной техники и связи в полевых условиях.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно украинская разведка обнародовала новые кадры противодействия российским беспилотникам. В ролике, который вы можете посмотреть здесь, хорошо видно, как специальные подразделения ГУР уничтожают вражеские "крылья", не давая им достичь целей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!