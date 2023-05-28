Минус рота оккупантов: украинские защитники дали врагу по зубам на Таврическом направлении

Украинские воины продолжают уничтожать врага на Таврическом направлении. За сутки они выполнили более 600 огневых задач и ликвидировали и ранили свыше роты вражеских солдат.

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Также уничтожены и повреждены 8 единиц техники противника. Об успехах украинских воинов по "демилитаризации" и "денацификации" вражеских группировок сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

За сутки, отметил он, защитники на Таврическом направлении выполнили 609 огневых задач. Российские оккупанты понесли потери в живой силе и военной технике.

"Потери врага убитыми и ранеными составили больше роты. Уничтожены и повреждены 8 единиц военной техники противника. В частности, 2 танка, 3 БМП, система видеонаблюдения "Муром-М", гаубица 2А65 "Мста-Б", – перечислил Тарнавский.

Также Силы обороны Таврического направления взорвали три российских склада с боеприпасами.

Как украинские воины минусовали "вторую армию мира", бригадный генерал показал на видео.

Напомним, накануне в Восточной группировке войск заявили, что ВСУ продвинулись на 350-400 м во время контратак в районе Бахмута.

Кроме того, удалось ликвидировать 54 оккупантов, 84 получили ранения. Уничтожены РСЗО "Град", три пушки, 3 БПЛА, самоходный миномет 2С4 "Тюльпан", а также два полевых склада с боеприпасами.

Сейчас, отмечают в ВСУ, наблюдается понижение активности врага на Бахмутском направлении. Оно может быть связано как с определенными ротационными процессами вражеских подразделений, так и с большими потерями, понесенными захватчиками в течение многомесячного штурма Бахмута.