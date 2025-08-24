Минус 48 "Шахедов" и имитационных дронов за ночь: защитники неба отбили воздушную атаку РФ

Силы обороны в ночь на 24 августа отбили дроновую атаку РФ на мирные города Украины, обезвредив 48 ударных и имитационных беспилотников. В то же время зафиксированы попадания вражеских дронов и баллистической ракеты в ряде локаций.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Отмечается, что очередное российское нападение с неба продолжалось с 22:00 минувших суток.

Россия применила баллистику и БПЛА

Враг атаковал баллистической ракетой "Искандер-М" из района российского города Тагангорог. Кроме этого, осуществила пуски 72 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов (из Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 воскресенья, противовоздушной обороной сбито/подавлено 48 вражеских БПЛА на севере, востоке и юге страны.

Вместе с тем произошли попадания российской ракеты и 24 беспилотников на 10 локациях.

Последствия атаки РФ

По данным Днепропетровской ОВА, ночью 24 августа Россия ударила ракетой по Павлограду: возник пожар. Под утро агрессор атаковал дронами Синельниковщину: в Дубовиковской громаде погибла 47-летняя женщина, повреждена территория сельскохозяйственного предприятия, горели многоквартирный и частный дома, летняя кухня. В Межевской громаде из-за дроновой атаки вспыхнули частный дом и хозяйственная постройка.

Что предшествовало

В ночь на 23 августа защитники неба сбили/подавили 36 из 49 российских дронов. В результате атаки произошли попадания 13 БПЛА в семи локациях на Донетчине, Днепропетровщине и Сумщине.

Во время воздушной тревоги утром в субботу сбитый российский дрон упал на дорогу в Соломенском районе Киева. Обломки отлетели под жилую многоэтажку. Специалисты взрывотехнической службы и следственно-оперативная группа территориального подразделения Нацполиции задокументировали событие и изымают остатки вражеской цели.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Reuters, США могут предоставить Киеву воздушную поддержку и системы ПВО, чтобы закрыть небо над Украиной как один из вариантов послевоенных гарантий безопасности. Истребители американских ВВС способны сыграть ключевую роль в обеспечении бесполетной зоны.

