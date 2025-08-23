Защитники неба обезвредили за ночь 36 из 42 дронов РФ, в трех областях произошли попадания

Силы обороны Украины в ночь на 23 августа обезвредили 36 ударных и имитационных российских беспилотников. В то же время произошли попадания целейи падения обломков в ряде локаций в трех областях.

Очередная вражеская атака продолжалась с 22:40 минувших суток. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

13 вражеских БЛПА привели к ударам

Отмечается, что враг атаковал 49 дронами (ударными типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов) с направлений: Шаталово, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ).

Воздушное нападение отражали подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 36 вражеских БПЛА на севере, востоке и в центре страны.

"Зафиксировано попадания 13 БПЛА в семи локациях на Донетчине, Днепропетровщине и Сумщине", – добавили в ВС.

Что предшествовало

Во время атаки в ночь на 22 августа Силы обороны уничтожили 46 из 55 российских дронов на севере и востоке страны. Были зафиксированы попадания девяти ударных БПЛА на четырех локациях.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте прокомментировал ситуацию с падением "Шахеда" в Польше. Он заявил, что НАТО "находится на связи" с Варшавой, и это польские власти должны как-то отреагировать на инцидент, произошедший в ночь на 20 августа в селе Осины Люблинского воеводства.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине разработали комплекс ПВО базе дронов-перехватчиков, который охотится на российские реактивные беспилотники типа Shahed. Соответствующая система в течение трех недель проходила испытания в боевых условиях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!