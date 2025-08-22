Ночью Россия атаковала Украину более полусотней дронов: обезврежено 46 целей, есть попадания на 4 локациях

В ночь на 22 августа Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 55 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 46 БПЛА

Есть прилеты на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Что известно о вражеской атаке

Новая массированная атака врага началась с первых пусков российских средств поражения около 22:30 21 августа.

С тех пор враг атаковал 55 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений российских Миллерово, Курска, Приморско-Ахтарска, Шаталово, а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 46 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА на 4 локациях.

В частности, на Харьковщине под ударами российских дронов ночью оказалась Чугуевская громада, сообщила ее председатель Галина Минаева.

"На этот раз мишенью стало неработающее промышленное предприятие. Повреждены пустые складские здания. Информация о пострадавших не поступала", – отметила она.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 21 августа оккупанты нанесли удар по Мукачево. Под ударом оказалось производство американской компании. Там вспыхнул пожар, пострадали 19 человек.

Также Россия ударила по Львову дронами и ракетами. В городе есть погибший и пострадавшие.

А в Луцке в результате российской атаки пострадала женщина.

